Заместителем Ковровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении троих...

Заместителем Ковровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении троих мужчин (по ч. 1 ст. 126 УК РФ, похищение).Установлено, что 13-го марта этого года между одним из обвиняемых и его знакомой в ходе переписки произошла ссора. Мужчина, разозлившись, решил похитить собеседницу и таким образом запугать её.Он, совместно с двумя знакомыми, приехал в бар, где отдыхала женщина. Злоумышленник насильно вывел потерпевшую на улицу и посадил в автомобиль. Только после этого мужчина сообщил своим знакомым о желании похитить женщину.В итоге мужчины вывезли девушку в село Любец Ковровского района. Они втроем удерживали её, при этом один из обвиняемых бил потерпевшую.Женщине удалось вырваться и убежать от похитителей. Она сразу же обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершенном похищении.Свою вину мужчины признали. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Фото: pxfuel.com