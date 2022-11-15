ДТП произошло в Москве на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Лефортовском тоннеле. Водитель грузовика не справился с управлением, врезался в стену и опрокинулся на ..

ДТП произошло в Москве на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Лефортовском тоннеле. Водитель грузовика не справился с управлением, врезался в стену и опрокинулся на проезжую часть, сообщает .Инцидент произошел в 04:35. До пяти утра движение шло только по одной полосе из трех. Как сообщают , информация о пострадавших уточняется.