Специалисты регулярно контролируют состояние городских водоемов и при необходимости принимают решения об устранении проблем

Специалисты регулярно контролируют состояние городских водоемов и при необходимости принимают решения об устранении проблемБлагоустройство территорий у воды стало в Москве обыденном делом. Столичные коммунальщики регулярно очищают водоемы, а береговую линию приводят в порядок. В итоге на карте российской столицы появляются новые точки для отдыха, ведь москвичи очень любят прогулки по набережным. К слову, водоемы также играют важную роль для экологии столичного региона.Так, за текущий год специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок 15 водоемов и прилегающих к ним территорий. Воду очистили от мусора и отложений ила, а береговую линию отремонтировали и укрепили. Кроме того, там высадили водную растительность.Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, работы в 2022 году прошли на 15 водных объектах. Специалисты восстановили, в том числе, Михайловский, Владимирский, Калитниковский и Медведковский пруды."Их очистили от иловых отложений, отремонтировали береговые полосы, высадили водную растительность, провели благоустройство прилегающей территории. Еще на 10 водных объектах работы уже стартовали и завершатся в 2023 году", – подчеркнул чиновник.По его словам, специалисты регулярно контролируют состояние городских водоемов и при необходимости принимают решения об устранении проблем, ведь они имеют важное значение для формирования городской среды.Заместитель главы столичного региона отметил, что пруды создают благоприятные климатические условия. А благоустроенная территория около волы является отличным местом для отдыха москвичей.Напомним, ранее "" сообщали, что для очистки водоемов от различных загрязнений в российской столице действует уникальная служба – коммунальный флот. За прошедший сезон навигации он собрал из Москвы-реки, а также судоходной части Яузыпорядка 600 тонн мусора.С пятнами на воде успешно справляются быстроходные катера-нефтесборщики. В зонах с небольшой глубиной используются маломерные суда, а для извлечения донных скоплений песка и грунта применяются плавучие краны и небольшие баржи с буксирами.