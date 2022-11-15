В ноябре в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району поступило сообщение от местного...

В ноябре в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району поступило сообщение от местного жителя, который шел домой от железнодорожной станции.Он заметил, что его преследует неизвестный, с которым он вместе ехал в вагоне электрички. В безлюдном месте злоумышленник вырвал из рук потерпевшего пакет с вещами и и скрылся. Материальный ущерб потерпевший оценил в 2 000 рублей.Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого, ранее судимого 25-летнего местного жителя. Мужчина был задержан и дал признательные показания, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело за грабеж - максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos