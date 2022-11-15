Пожар начался в производственном здании на улице Комсомольской в Подольске. Ранее в этом здании находился завод Зингер. Об этом сообщает телеканал . Пожарным удалось локализовать ..

Пожар начался в производственном здании на улице Комсомольской в Подольске. Ранее в этом здании находился завод "Зингер". Об этом сообщает телеканал .Пожарным удалось локализовать возгорание за семь часов. Площадь возгорания достигла почти трех тысяч квадратных метров, по данным .Помимо этого, произошло обрушение между третьим и четвертым этажами, как сообщает . К настоящему времени пожар удалось ликвидировать.