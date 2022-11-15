Пожар начался в производственном здании на улице Комсомольской в Подольске. Ранее в этом здании находился завод Зингер. Об этом сообщает телеканал .
Пожарным удалось локализовать ..
Пожар начался в производственном здании на улице Комсомольской в Подольске. Ранее в этом здании находился завод "Зингер". Об этом сообщает телеканал .
Пожарным удалось локализовать возгорание за семь часов. Площадь возгорания достигла почти трех тысяч квадратных метров, по данным .
Помимо этого, произошло обрушение между третьим и четвертым этажами, как сообщает . К настоящему времени пожар удалось ликвидировать.