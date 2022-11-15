Алексей Панин продолжает хайповать на любой теме, которая обернется для него просмотрами, подписчиками и, следовательно, заработком.

Алексей Панинпродолжает хайповать на любой теме, которая обернется для него просмотрами, подписчиками и, следовательно, заработком.Алексей Панин после переезда в Испанию, который случился пару лет назад, остался почти без денег. Многие режиссеры, которые раньше хотели поработать вместе с актером, отвернулись от него после всех его выходок.А их было море: Панин то снимется в пикантном видео, то – переночует у , затем побудет нудистом, поплачется об отсутствии шикарного особняка, в котором он заслужил жить, а затем все по-новой. Пробует себя везде, где только сможет, иными словами.Только что стало известно о том, что теперь он решил сменить национальность: сообщило о том, что Алексей Панин публично отказался от своей русской натуры, которая подарила ему популярность, заработки, позволившие ему переехать в Испанию и, теперь, плеваться оттуда в бывших соотечественников.В своем личном блоге Алексей Панин выложил видео-обращение, в котором назвал себя украинцем и признался, что теперь ощущает себя единым целым с этим народом, дополняет . Бывшие соотечественники Панина теперь для него люди чужие. В полку переобувшихся прибыло, так сказать."Не хочу иметь с этой большей частью этого народа ничего общего", – открестился от Родины бомжующий по помойкам, как его назвала психолог Вероника Степанова, Алексей Панин.