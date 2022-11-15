Строительство корпуса сопровождаемого проживания в поселке Гусевский завершено на 92 процента. Об...

Строительство корпуса сопровождаемого проживания в поселке Гусевский завершено на 92 процента. Об этом сегодня сообщила Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты.Стройка ведется по нацпроекту "Демография" с мая 2021 года. Корпус для пожилых и инвалидов рассчитан на 130 мест. На его возведение было потрачено почти 300 миллионов рублей.Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения Владимирской области:- Остались некоторые работы по внутренней отделке. Ну и, кроме того, уже будут закупать оборудование и мебель, и уже готовиться к открытию. 15 декабря все работы должны быть завершены, но, мы надеемся, что подрядчик свои обязательства выполнит, и мы уже на следующий год, в начале года, сможем заселять и предоставлять услуги в этом комфортном учреждении.