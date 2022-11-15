В Суздале прошли традиционные соревнования по боксу, посвященные памяти Героя Советского Союза...

В Суздале прошли традиционные соревнования по боксу, посвященные памяти Героя Советского Союза Андрея Митрофановича Кижеватова. В туристический комплекс Арт-отель "Николаевский Посад" кроме российских спортсменов, прибыли боксеры из Белоруссии - представители Брестской области.На ринге тяжеловесы этого турнира. В красном углу — спортсмен из Белоруссии Глеб Салей, в синем — кольчугинец Никита Строков. В первом раунде наш спортсмен отличился несколькими точными ударами, но к концу боя белорусу удалось провести ряд удачных контратак.Марк Мельцер, заслуженный тренер России:- Темпераментные ребята, храбрые, сражаются. Соревнования такого уровня дают представление спортсмену, что он есть на самом деле.Турнир, посвященный памяти Героя Советского Союза Андрея Митрофановича Кижеватова, отдавшего свою жизнь в бою за Брестскую крепость в годы Великой Отечественной, проходит в седьмой раз. 13 весовых категорий. Команд, традиционно, две: сборные Владимирской и Брестской областей. В этот раз кубок проходит в Суздале, неизменно в туристическом комплексе Арт-отеле «Николаевский Посад». А в 2021-м наши ребята ездили состязаться в Белоруссию.Игорь Цыкин, заместитель председателя владимирского регионального отделения общества «Динамо»:- Где провели два матча с представителями Брестской области. В обоих матчах мы одержали победу. Бои проходили очень интересные, красивые, захватывающие. Но победа была в нашу пользу.Соревнования — давно не только спортивная встреча. В гостях наши боксеры обязательно посещают Брестскую крепость и заставу Кижеватова, а дома — всегда приглашают сверстников на экскурсии по Суздалю.Николай Хевук, заместитель директора Брестского областного государственного училища олимпийского резерва:- Два народа, два братских народа, ребята из России, из Белоруссии, начинает завязываться дружба, они понимают истинные ценности, то, чему должны их учить мы, взрослые.Турниру семь лет, он становится масштабнее и уже имеет свою историю. Ее, рассказали организаторы, хотят увековечить на одном большом кубке, который станет переходящей наградой для боксеров. Ну, и еще одна цель — расширить список стран-участниц.Кристина Иванова. «Вести-Владимир».