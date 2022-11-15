Итоги второго этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак»подвели...

Итоги второго этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак»подвели в Управлении МВД России по Владимирской области.За время оперативно – профилактической операции «Мак» сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 13 килограммов растительных наркотиков, в числе которых марихуана и гашиш. Всего полицейские выявили 17 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 17 граждан, к административной – 46 человек, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Так, в квартире, расположенной в жилом доме на улице Перекопский городок во Владимире и принадлежащей 36-летнему мужчине, изъято более 1,5 килограммов марихуаны. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В Суздальском районе оперативники районного отдела полиции обнаружили в частном доме в одной из районных деревень наркотическое средство марихуану массой 620 граммов и части растения конопля общей массой более 780 граммов, а также 17 растений конопли. В отношении 36-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.Сотрудники МО МВД России «Гусь Хрустальный» по месту жительства 37-летнего мужчины в городе Курлово изъяли более 850 граммов марихуаны, 590 граммов наркотикосодержащих частей растений конопли и 14 растений конопли. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, он помещен под домашний арест.Всего полицейские выявили 17 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 17 граждан, к административной – 46 человек.В проведении специальных мероприятий принимали участие оперуполномоченные подразделений по контролю за оборотом наркотиков, сотрудники уголовного розыска, экспертно-криминалистического центра, инспекторы ГИБДД, патрульно-постовой и кинологической службы, участковые уполномоченные полиции.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.