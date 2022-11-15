Бывший коллега Юрия Шатунова Андрей Гуров показал свое истинное отношение к ушедшему артисту.

Бывший коллега Юрия Шатунова Андрей Гуров показал свое истинное отношение к ушедшему артисту.Скоропостижныйуход солиста музыкальной группы "Ласковый май" Юрия Шатунова вскрылдавние конфликты и проблемы легендарного коллектива. Так пролился свет нанепростые отношения продюсера Андрея Разина с семьей артиста и другимиучастниками группы.Недавно Разинбуквально ошарашил поклонников группы новостью: все видео, песни, фотографииЮрия Шатунова и группы будут удалены из открытого доступа. Для использования материаловпотребуется разрешение от правообладателей.Такая политика сталаполным шоком для фанатов "Ласкового мая", заставив отвернуться от Разина.Но вот другой участник группы Андрей Гурин продолжает восхищаться продюсеромколлектива. Он считает, что Разин делал все возможное для развития группы,несмотря на общественное мнение, домыслы и злые разговоры."Отношение кнему осталось как к великому человеку и великому продюсеру", — заявилГуров в разговоре с .Многие поклонникипосчитали такую поддержку прямым предательством Юрия Шатунова. Публично поддержавглавного врага усопшего певца, Гуров тем самым, фигурально выражаясь, растопталпрах всенародно любимой легенды и плюнул в душу фанатам.