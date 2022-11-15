Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Всё для Победы! Час помощи фронту может появиться на...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Всё для Победы!"Час помощи фронту" может появиться на предприятиях региона. Губернатор Александр Авдеев поблагодарил предпринимателей области за помощь бойцам.- Курс на ускорениеПервый подрядчик оштрафован на миллионы рублей. Успеет ли новый построить дом культуры в Липне Петушинского района в срок?- Русский жимРусский жим - для школьников, маститых спортсменов и людей с ограниченными возможностями. Доброград принял чемпионат мира.