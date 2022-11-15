Стало известно, что в рамках «Транспортной недели 2022» на вопрос, когда автомобилисты смогут...

Стало известно, что в рамках «Транспортной недели 2022» на вопрос, когда автомобилисты смогут проехать от Москвы до Владимира по трассе М-12, Марат Хуснуллин ответил:«Во второй половине декабря. Дату уточним» (РИА «Новости»).Предполагается, что трасса М12 свяжет Москву и Казань. Движение по всей дороге запустят в конце 2023 года.Напомним, что Марат Хуснуллин ранее уже сообщал - строительство ведётся с опережением сроков.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области