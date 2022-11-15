Условия содержания в СИЗО – спартанские, но соответствуют нормам. Григорий Вишневский рассказал о том, как прошел его год в следственном изоляторе. По словам бывшего зам. губернатора, он

Условия содержания в СИЗО – спартанские, но соответствуют нормам. Григорий Вишневский рассказал о том, как прошел его год в следственном изоляторе. По словам бывшего зам. губернатора, он находится под стражей вместе с другими арестантами. С которыми в прошлом высокопоставленный чиновник установил уважительные взаимоотношения. Григорий Вишневский, подсудимый: «На данный момент не один, да. Нас несколько арестантов.