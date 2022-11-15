Условия содержания в СИЗО – спартанские, но соответствуют нормам. Григорий Вишневский рассказал о том, как прошел его год в следственном изоляторе. По словам бывшего зам. губернатора, он
<a href="https://33live.ru/novosti/15-11-2022-vishnevskij-o-soderzhanii-v-sizo-normalnye-muzhskie-spartanskie-usloviya-kakie-dolzhny-byt-v-tyurme-eto-ne-sanatorij.html" target="_blank">Вишневский о содержании в СИЗО: «Нормальные, мужские, спартанские условия, какие должны быть в тюрьме. Это не санаторий»</a> - Условия содержания в СИЗО – спартанские, но соответствуют нормам. Григорий Вишневский рассказал о том, как прошел его год в следственном изоляторе. По словам бывшего зам. губернатора, он
[url=https://33live.ru/novosti/15-11-2022-vishnevskij-o-soderzhanii-v-sizo-normalnye-muzhskie-spartanskie-usloviya-kakie-dolzhny-byt-v-tyurme-eto-ne-sanatorij.html]Вишневский о содержании в СИЗО: «Нормальные, мужские, спартанские условия, какие должны быть в тюрьме. Это не санаторий»[/url] - Условия содержания в СИЗО – спартанские, но соответствуют нормам. Григорий Вишневский рассказал о том, как прошел его год в следственном изоляторе. По словам бывшего зам. губернатора, он