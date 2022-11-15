В разгаре общенародное голосование (https://vladtv.ru/society/138549/) за самый привлекательный,...

В разгаре общенародное голосование (https://vladtv.ru/society/138549/) за самый привлекательный, узнаваемый и символичный город страны на сайте город-россии.рф.В данный момент Владимир входит в десятку лидеров рейтинга, а точнее — находится на девятом месте.Проголосовать за любой из городов, представленных на сайте проекта, можно ежедневно в любое время. Правда, подтвердить свой выбор придётся «сортировкой картинок». Так организаторы получают доказательство того, что вы — реальный человек.Проголосовать с одного ip-адреса можно не более одного раза в сутки.Подробнее о том, как представлен наш город в конкурсе, вы узнаете по ссылке.Итоги будут подведены перед Новым годом - 30 декабря 2022 года в 15.00.Фото: pxfuel.com, принт-скрин с официального сайта конкурса