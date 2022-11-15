Интернет-проект «Город России. Национальный выбор 2022» продолжает выборы самого «привлекательного, узнаваемого и символичного» города России. На данный момент Владимир входит в десятку

Интернет-проект «Город России. Национальный выбор 2022» продолжает выборы самого «привлекательного, узнаваемого и символичного» города России. На данный момент Владимир входит в десятку лидеров рейтинга. Об этом сообщает Пресс-служба администрации г. Владимира Проголосовать можно ежедневно в любое время за любой из городов с помощью кнопки “Голосовать”. Она находится напротив выбранного города, либо на персональной странице. «Проголосовать