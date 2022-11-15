В Туле с 12-го по 20-е ноября проходит Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и...

В Туле с 12-го по 20-е ноября проходит Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет и международные соревнования «Открытое первенство России по тяжелой атлетике на призы ФТАР».Администрация Владимирской области сообщает, что мастер спорта и наша землячка - Полина Андреева успешно выступила на Первенстве России в Туле.С результатом 80 кг в рывке и 96 кг в толчке, девушка установила рекорд России в рывке (80 кг) и рекорд России в сумме двоеборья (176 кг).По итогу тяжелоатлетка завоевала три золотые медали в Первенстве России и золотую медаль в сумме двоеборья в международных соревнованиях на призы ФТАР.Фото: официальная группа Вконтакте администрации г. Новочебоксарска