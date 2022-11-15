В Казане прошли Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике памяти выдающегося тренера России Юрия Красильникова. Награды разыграли среди более чем тысячи спортсменов в возрасте до 20

В Казане прошли Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике памяти выдающегося тренера России Юрия Красильникова. Награды разыграли среди более чем тысячи спортсменов в возрасте до 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Первое место по прыжкам в длину с разбега среди юниоров до 20 лет у Даниила. Виталий Макрецов также занял верхнюю ступень пьедестала в