14 ноября в 22:42 во Владимире произошел пожар в частном жилом доме на улице Ломоносова. Площадь возгорания составила 80 кв.м., сообщили в пресс-службе регионального МЧС. После вызова спасатели

14 ноября в 22:42 во Владимире произошел пожар в частном жилом доме на улице Ломоносова. Площадь возгорания составила 80 кв.м., сообщили в пресс-службе регионального МЧС. После вызова спасатели оперативно прибыли на место, где наблюдалось открытое горение частного деревянного жилого дома на площади 80 кв.м. В доме были 5 человек, в том числе 3 ребенка. К