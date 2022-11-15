Прокуратура Владимирской области возбудила уголовное дело в отношении директора ООО ДЦ «Клиника медицинских экспертиз», не исполнившего решение суда о сносе самовольной постройке на

Прокуратура Владимирской области возбудила уголовное дело в отношении директора ООО ДЦ «Клиника медицинских экспертиз», не исполнившего решение суда о сносе самовольной постройке на улице Большая Нижегородская, 71г. Решением Арбитражного суда Владимирской области в 2014 году на владельца возложена обязанность в течение двух месяцев демонтировать трехэтажное здание клиники. Строение по сей день не снесено, при этом