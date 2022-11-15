Парень намерен оспорить решение.

Во Владимире за дискредитацию ВС РФ оштрафован студент колледжа культуры и искусства Тимофей Ярко. Об этом сообщает Октябрьский районный суд.После начала СВО на Украине он опубликовал ВКонтакте изображение русской и украинской девушек на фоне герба СССР, а также цитатой из советского гимна. Сториз в соцсети он дополнил пацифистским призывом.На юношу составили протокол, однако первоначально судья вернула в материалы в полицию, найдя в них существенные недостатки. В середине октября должно было состояться первое заседание по делу, но рассмотрение неоднократно переносилось. В итоге 15 ноября владимирца всё-таки оштрафовали.Парень намерен обжаловать решение.