Об это сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области. Установлено, что решением...

Об это сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Установлено, что решением Арбитражного суда региона ещё в 2014 году представители ООО ДЦ «Клиника медицинских экспертиз» должны были в течение двух месяцев снести самовольную постройку – трехэтажное здание с цокольным этажом, расположенное по адресу: г. Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 71 «Г».Проверка показала, что руководителем организации требования исполнительного документа не исполнялись, несмотря на предупреждения.14-го ноября 2022 года по требованию прокуратуры в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда).Фото: start33.ru