Вновь неосторожность при использовании огня привела к трагедии на пожаре во Владимире. Об этом...

Вновь неосторожность при использовании огня привела к трагедии на пожаре во Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Вчера вечером, 14 ноября, в пожарную охрану поступило сообщение о горении хозпостройки на улице Николо-Галейской. К сожалению, в ходе тушения деревянного строения на площади 2 кв.м. было обнаружено тело погибшего 70-летнего мужчины.По данному факту следователями СК России проводится процессуальная проверка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнем, предположительно со свечой. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области