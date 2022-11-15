Во Владимире на улице Николо-Галейская вечером 14 ноября случился пожар, в результате которого погиб 60-летний мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.

Во Владимире на улице Николо-Галейская вечером 14 ноября случился пожар, в результате которого погиб 60-летний мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области. Вызов в спасательную службу поступил в 21:32. Пожарные оперативно выехали к дому №10, где наблюдалось горение деревянной хозпостройки на площади 2 кв.м. В ходе тушения обнаружено тело погибшего мужчины.