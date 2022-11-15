По предварительным данным, к трагедии могло привести неосторожное обращение с огнём, предположительно, со свечой.

Неосторожное обращение с огнём привело к гибели 70-летнего мужчины на пожаре во Владимире. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в ГУ МЧС по Владимирской области.В 21.32 14 ноября поступило сообщение о возгорании сарая на улице Николо-Галейской. На место ЧП выехали две единицы техники и 9 спасателей. Они ликвидировали огонь площадью два квадратных метра. На пепелище обнаружен труп мужчины 1952 года рождения.По предварительным данным, к трагедии могло привести неосторожное обращение с огнём, предположительно, со свечой.