В Александровском районе Владимирской области специалисты Россельхознадзора по нашему региону...
В Александровском районе Владимирской области специалисты Россельхознадзора по нашему региону провели проверку земельного участка.
Был обследован принадлежащий физическому лицу участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 30 га, расположенный на территории Краснопламенское с/п, вблизи деревни Николаевка. Оказалось, что сельскохозяйственные угодья заросли деревьями и кустарниками, высота которых уже достигает более одного метра.
Пресс-служба Управления Россельхознадзора сообщает, что собственнику выписано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к содержанию сельхозземель и предложено избавиться от сорной растительности.
Фото: www.pxfuel.com/