В Александровском районе Владимирской области специалисты Россельхознадзора по нашему региону...

В Александровском районе Владимирской области специалисты Россельхознадзора по нашему региону провели проверку земельного участка.Был обследован принадлежащий физическому лицу участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 30 га, расположенный на территории Краснопламенское с/п, вблизи деревни Николаевка. Оказалось, что сельскохозяйственные угодья заросли деревьями и кустарниками, высота которых уже достигает более одного метра.Пресс-служба Управления Россельхознадзора сообщает, что собственнику выписано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к содержанию сельхозземель и предложено избавиться от сорной растительности.Фото: www.pxfuel.com/