За прошедшие сутки 15 ноября лабораторно подтвержден 21 случай заболевания новой коронавирусной...
За прошедшие сутки 15 ноября лабораторно подтвержден 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
6 случаев. во Владимире,
0 - в Муромском районе,
4 - в Ковровском,
1 - в Петушинском,
0 - в Кольчугинском,
1 - в Александровском,
0 - в Юрьев-Польском,
2 - в Гусь-Хрустальном,
1 - в Судогодском,
1 - в Собинском,
0 - в Радужном,
1 - в Киржачском,
1 - в Камешковском,
0 - в Гороховецком,
0 - в Меленковском,
1 - в Вязниковском,
2 - в Суздальском,
0 - в Селивановском районе.