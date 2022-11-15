За прошедшие сутки 15 ноября лабораторно подтвержден 21 случай заболевания новой коронавирусной...

За прошедшие сутки 15 ноября лабораторно подтвержден 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.6 случаев. во Владимире,0 - в Муромском районе,4 - в Ковровском,1 - в Петушинском,0 - в Кольчугинском,1 - в Александровском,0 - в Юрьев-Польском,2 - в Гусь-Хрустальном,1 - в Судогодском,1 - в Собинском,0 - в Радужном,1 - в Киржачском,1 - в Камешковском,0 - в Гороховецком,0 - в Меленковском,1 - в Вязниковском,2 - в Суздальском,0 - в Селивановском районе.