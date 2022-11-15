По инициативе Генеральной прокуратуры РФ Минтрансом России утверждены новые Правила перевозок...

По инициативе Генеральной прокуратуры РФ Минтрансом России утверждены новые Правила перевозок пассажиров.Они запрещают удаления из поездов безбилетных граждан, не достигших 16-летнего возраста, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ..Отметим, что Частью 2 статьи 20 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» уже установлен запрет на принудительную высадку отказавшихся от оплаты проезда лиц, не достигших 16-летия. Но в сфере пассажирских перевозок железнодорожным транспортом федеральное законодательство такого запрета не содержало, что ставило под угрозу жизнь и здоровье детей.Фото https://www.pxfuel.com/en/search?q=a+train