Синоптики рассказали о погоде на вторую половину ноября.

Во Владимирской области ожидаются заморозки до -11 градусов Цельсия. Синоптики рассказали о погоде на вторую половину ноября.Если 15 и 16 числа за окном будет до -3, то к концу недели похолодает до -6. С 20 и до 23 ноября столбик термометра опустится ниже -11 градусов. После этого потом потеплеет до -2. Такая погода продержится до конца осени.С 16 по 20 число, а также под конец ноября ожидаются снегопады. Скорость ветра составит до 10 метров в секунду.