В регионе завершается устранение неполадок.

Во Владимирской области завершается устранение последствий аварий на электросетях. Ситуацию обсудили на оперативке у главы региона.«Отключения наблюдались в 13 районах, 132 населённых пунктах, у порядка 10 тысяч жителей. Наиболее пострадавшие районы: Собинский, Судогодский, Гороховецкий, Вязниковский и Гусь-Хрустальный. Последствия урагана устраняли 95, бригад, 337 человек и 152 единицы техники. Несмотря на продолжающиеся порывы ветра, в большинстве случаев электроснабжение налажено в течение нескольких часов. В ряде территорий работы продолжаются. Они будут вестись до полного восстановления исправной работы сети», - уточнил губернатор.Он добавил, что о перебоях со светом необходимо сообщать по номеру: 8 800 220 0 220.