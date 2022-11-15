Губернатор Владимирской области Александр Авдеев отменил указ от 17 марта 2020 года, в который за 2,5 года было внесено порядка ста поправок с различными ограничениями и послаблениями. В

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев отменил указ от 17 марта 2020 года, в который за 2,5 года было внесено порядка ста поправок с различными ограничениями и послаблениями. В последние недели активность распространения коронавируса – минимальна, ежедневно в области выявляется порядка 30 случаев, а смерти от заболевания происходят не чаще чем раз в несколько дней. Прокомментируйте