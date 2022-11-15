Во Владимирской области выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом за сутки на 15 ноября. На 3 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 17 человек, накануне в больницы обратились 12 жителей

Во Владимирской области выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом за сутки на 15 ноября. На 3 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 17 человек, накануне в больницы обратились 12 жителей области. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 177 230. В лидерах по заражениям Владимир – 6 заболевших за сутки. На втором месте