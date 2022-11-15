Никиту Михалкова в последние дни не очень уважали.

Никиту Михалкова в последние дни не очень уважали.Престарелого режиссера уж слишком часто критикуют – как обозреватели светской жизни, так и коллеги по творческому цеху. Недавно, к примеру, очередной он получил от Отара Кушанашвили. Журналист напомнил Никите Михалкову о старых обидах и предал огласке историю, когда мэтр, якобы, ударил ногой человека.Как оказалось, обиды на режиссера таит не только он. Накануне о своем отношении к 77-летней звезде рассказал Алексей Панин. Они вместе, к слову, когда-то работали в одном проекте – в нашумевшей картине "Жмурки". Тогда и на протяжении долгих лет мэтр отечественного кинематографа был для актера настоящим авторитетом, но сейчас он его, как влиятельного человека, для себя похоронил.Алексей Панин, сидя на чужбине, заявил, что для него весь вес Никиты Михалкова закончен. "Все, что он несет, для меня абсолютно неприемлемо", – сказал оскандалившийся артист. Впрочем, относиться к словам звезды кино серьезно не стоит, ведь он, как известно, в последнее время с особым удовольствием нападает как на бывших коллег по цеху, так и на своих соотечественников.Вспомнить хотя бы, как недавно он огорошил народ высказыванием о том, что у россиян в голове вместо мозгов "плавленный сырок". А еще словесно нападал на Дмитрия Дюжева, раскрывая нелицеприятные истории из его жизни. В общем, от актера пострадала не только Никита Михалков.