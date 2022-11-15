ВТБ Лизинг получил премию Investment Leaders Award в номинации «Лизинговая компания года», категория «Инвестиции в бизнес». Жюри отметило успешное развитие компании в непростых условиях 2022 года. ..

ВТБ Лизинг получил премию Investment Leaders Award в номинации «Лизинговая компания года», категория «Инвестиции в бизнес». Жюри отметило успешное развитие компании в непростых условиях 2022 года. Церемония награждения состоялась в рамках форума Investment Leaders, который прошел 12 ноября в отеле «Москва Марриотт Новый Арбат» и собрал более тысячи участников.Несмотря на сложности 2022 года, компания ВТБ Лизинг продолжает успешно развивать свой бизнес. В первом полугодии наиболее эффективно этот процесс проходил в сегменте железнодорожного лизинга, где новый бизнес вырос в 6,7 раз. В региональном бизнесе компания стала лидером на рынке Санкт-Петербурга, нарастив бизнес почти в три раза, и заняла второе место в Центральном федеральном округе.ВТБ Лизинг активно сотрудничает с автомобильными брендами, в том числе с новыми игроками российского рынка, а также продолжает работу по проекту «Автомобиль по подписке».«Команда ВТБ Лизинг продолжает искать и находить способы развивать бизнес даже в это непростое время. Мы ценим наших клиентов и благодарим их за то, что они выбирают нас в качестве своего финансового партнера и доверяют свои проекты. Вместе с бизнес-партнерами мы стараемся подобрать оптимально комфортные условия для инвестиций в их деятельность», - прокомментировала управляющий директор по лизингу подвижного состава ГК ВТБ Лизинг Оксана Ивановская.Справочно:Ежегодная премия Investment Leaders вручается наиболее успешным участникам рынка инвестиций. В экспертный совет входят общественные деятели, специалисты в области инвестиций, представители органов власти и бизнеса. Они выявляют лучших игроков инвестиционного рынка.