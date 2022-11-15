ВТБ повышает ставки по трехмесячному рублевому вкладу «Управляемый». Доходность по нему с возможностью пополнения и частичного снятия будет доходить до 6,25% годовых. Депозит «Управляемый» ..

ВТБ повышает ставки по трехмесячному рублевому вкладу «Управляемый». Доходность по нему с возможностью пополнения и частичного снятия будет доходить до 6,25% годовых.Депозит «Управляемый» открывается сроком на 3 месяца и предусматривает возможность пополнения, а также частичного снятия средств до неснижаемого остатка. В зависимости от его суммы ставка по продукту может составлять от 6% до 6,25% годовых (ранее она не превышала 5%). При размере неснижаемого остатка от 50 до 700 тыс. рублей ставка по вкладу составит 6% годовых, от 700 тыс. рублей до 2,5 млн – 6,1%, свыше 2,5 млн рублей – 6,25% годовых.Проценты по депозиту начисляются ежемесячно на счет клиента или капитализируются на вклад по выбору пользователя – в последнем случае максимальная доходность по продукту может увеличиться до 6,28% годовых. Вклад можно открыть как онлайн, так и в отделениях банка.«В преддверии новогодних праздников население предпочитает размещать свободные средства в продукты, позволяющие гибко распоряжаться сбережениями и не терять процентный доход в случае частичного снятия. Для тех, кто выбирает классические вклады, мы кратно повысили ставку по вкладу «Управляемый» – теперь он дает возможность получить доходность, превышающую рыночные ставки по накопительным счетам, и при этом иметь возможность снимать часть средств при необходимости», – комментирует Роман Глазов, начальник отдела развития и поддержки бизнеса управления «Сбережения» ВТБ.По оценкам ВТБ, портфель рублевых сбережений физлиц в российских банках за 2022 год вырастет на 8-10% к началу года и превысит 30 трлн рублей. ВТБ традиционно рассчитывает расти быстрее рынка – рублевый портфель классических пассивов на конец года составит более 4,3 трлн рублей, увеличившись на 18% к началу года.