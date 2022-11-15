Павел Прилучный счастлив в новом браке.

Павел Прилучный счастлив в новом браке.Знаменитого актера на просторах Сети нередко называют "похотливым" – из-за его любовных похождений. Сначала брак и развод с Агатой Муцениеце, потом роман с Мирославой Карпович, который так и остался на уровне слухов, и в конце концов быстрая свадьба. Павел Прилучный женился на молоденькой актрисе Зепюр Брутян, в искренность отношений с которой, к слову, мало кто верил.Но все оказалось серьезно. Не успела парочка рассекретить свой роман, как тут же поставила штамп в паспортах. Теперь народ восхищается актером, говоря, как сильно он изменился рядом с новой спутницей. Супруги постоянно вместе. Вот недавно Зепюр Брутян сопровождала мужа на гастролях, а сейчас, как пишет , новоиспеченная семья улетела за границу.Ну, и конечно в Сети то и дело появляются слухи о беременности жены Павла Прилучного – куда же без них? Вот и на этот раз на просторах Интернета разместили фотографии с недавнего выхода пары в свет, во время которого актриса выкатила пузо – возможно, беременное, а возможно, наевшее.Звезда снята сбоку, а очертания животика видны невооруженным глазом. Пользователи принялись гадать, находится ли в интересном положении Зепюр Брутян."Как-то быстро живот стал виден, значит выходила замуж уже будучи беременной. Штамп-то давно стоит, видимо, как раз ради этих целей", – рассуждают россияне о новом браке Павла Прилучного.