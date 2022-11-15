Заместителем Ковровского городского прокурора утверждено обвинительное в отношении местного жителя...

Заместителем Ковровского городского прокурора утверждено обвинительное в отношении местного жителя за убийство и кражу с банковского счёта.В августе у себя в квартире он распивал спиртные напитки со своей знакомой. Между ними произошла ссора, в результате которой злоумышленник нанес потерпевшей не менее трех ударов по голове и туловищу, а затем руками сдавил ее шею, отчего наступила смерть женщины. Далее обвиняемый разделил труп на фрагменты, часть которых спрятал у себя в квартире, а часть - на улице Коврова, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.А затем, воспользовавшись мобильным телефоном потерпевшей, он похитил свыше 50 000 рублей путем перевода на свой электронный счет.Обвиняемый вину признал полностью. Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд.Фото https://www.pxfuel.com