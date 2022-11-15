Количество недовольных работой системы выросло на 42%.

За девять месяцев 2022 года жители Владимирской области пожаловались в Банк России более 1700 раз. Количество недовольных работой системы выросло на 42%.Почти 50% обращений (803) связано с деятельностью банков. Количество претензий к кредитным организациям увеличилось на 18%. Чаще всего владимирцев интересовали вопросы возврата вкладов, переводов в валюте и предоставления кредитных каникул. На 22% сократилось количество кляуз на тему ипотеки. Причина в том, что люди стали реже брать ссуды на жильё.Микрофинансовые организации стали объектом 289 жалоб (+40%). Клиентов не устраивала частота напоминаний о возврате кредита, давление на родственников и отказ в оформлении кредитных каникул.Работа страховщиков не устроила 359 человек. В основном недовольства касались оформления ОСАГО (238).