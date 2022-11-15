В результате проверок нарушение нормативов выявлено в 28 случаях.

Жители Владимирской области за 10 месяцев 83 раза пожаловались 83 на шум. Среди наиболее распространённых обращений: недовольство громкими звуками от работы оборудования в магазинах, от лифтов, насосного оборудования и компрессоров, установленных в домах.В результате проверок нарушение нормативов выявлено в 28 случаях. Роспотребнадзор наказал девять компаний. Объявлено 19 предостережений.Напомним, что жаловаться можно в управление ведомства, расположенное во Владимире на улице Офицерской, дом №20. Претензии также принимаются на организации. Интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (4922) 45-10-70.