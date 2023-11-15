10 случаев заболевания африканской чумой свиней зафиксировано во Владимирской области с начала 2023...

10 случаев заболевания африканской чумой свиней зафиксировано во Владимирской области с начала 2023 годаШесть - в Ковровском и четыре в Гусь-Хрустальном районах. Цифры привел Александр Григорьев, начальник региональной инспекции госнадзора в области обращения с животными и ветеринарии.В Ковровском районе туша зараженной свиньи была обнаружена закопанной в лесном массиве. Обследование показало, что животное болело АЧС. На сегодня, по словам Александра Григорьева, все очаги африканской чумы ликвидированы. Отдельно ведется статистика по предприятиям. В начале осени был установлен карантин на крупном мясоперерабатывающем производстве Владимира. Позднее, в октябре, африканскую чуму свиней обнаружили на мясном производстве в Боголюбове - зараженное мясо не попало в переработку. Никаких ограничений на работу предприятия не накладывалось.Александр Григорьев, начальник Инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области:- На территории угрожаемых зон проводились мероприятия по изъятию свинопоголовья, находящегося в двадцати километровой зоне и, порядка 220 голов было проведено изъятие и уничтожение. Это серьезная нагрузка на областной бюджет, но это необходимая мера для того, чтобы не распространить данную инфекцию.