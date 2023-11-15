Убийство произошло вечером 12 ноября. Подозреваемая дома выпивала со своим 41-летним возлюбленным. Как сообщили в Следкоме, между сожителями случился конфликт. Тогда женщина схватила нож и

Убийство произошло вечером 12 ноября. Подозреваемая дома выпивала со своим 41-летним возлюбленным. Как сообщили в Следкоме, между сожителями случился конфликт. Тогда женщина схватила нож и ударила им потерпевшего. Пока мужчина истекал кровью, его сожительница побежала к соседям и рассказала о том, что натворила. Люди вызвали скорую помощь, потерпевшего госпитализировали, но спасти не удалось – он