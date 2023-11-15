Анна Смородникова из Владимира прошла в финал международного конкурса красоты «Топ...

Анна Смородникова из Владимира прошла в финал международного конкурса красоты «Топ стюардесс».Международный конкурс красоты “Топ стюардесс” — это ежегодное событие, которое определяет самых красивых и профессиональных бортпроводников среди авиакомпаний мира.31-летняя Анна Смородникова из Владимира сумела ворваться в его финал.Сама девушка пишет на официальном сайте конкурсу буквально следующее:«… На данный момент я не работаю в авиакомпании, но недавно приняла решение восстановить свою карьеру. До этого я три года проработала в авиакомпании "Ютэйр", и у меня остались очень тёплые чувства к моей профессии. У меня есть любимый сын, ему 3 года, теперь я не только бортпроводник, но и мама. Я очень скучаю по небу и самолётам! Сейчас развиваюсь и в сфере косметологии. Я очень рада, что у меня есть возможность участвовать в данном конкурсе, это ещё один шанс доказать себе, что моё сердце принадлежит Небу».Организаторы сообщают, что на конкурс было подано около 1000 заявок. Анна прошла два отборочных тура и полуфинал.Финал же запланирован на 10 декабря, он пройдёт в Москве. Стюардесс ждут «невероятные призы», отмечают организаторы международного конкурса.Фото: https://topstewardess.pro