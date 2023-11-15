Такой грант областная столица получила по результатам мониторинга эффективности деятельности муниципалитетов. Оценку проводили за прошедший 2022 год. Соответствующее постановление

Такой грант областная столица получила по результатам мониторинга эффективности деятельности муниципалитетов. Оценку проводили за прошедший 2022 год. Соответствующее постановление губернатор подписал 9 ноября. Напомним, в должности главы города последние два месяца 2022 года находился Дмитрий Наумов. Уже тогда его критиковали за плохую подготовку к зиме, но, видимо, этот фактор не учитывался в итоговой оценке, либо