Более восьми лет передвижные центры здоровья оказывают бесплатные медицинские услуги для жителей...

Более восьми лет передвижные центры здоровья оказывают бесплатные медицинские услуги для жителей Владимирской областиБолее восьми лет для жителей Владимирской области работают передвижные центры здоровья. В них врачи из областного центра оказывают бесплатные, качественные медицинские услуги. Проект реализуется по инициативе депутата Госдумы Григория Аникеева.Медицинские комплексы выезжают в различные населенные пункты региона, в том числе на предприятия Владимирской области. Недавно необходимые обследования прошли сотрудники научно-производственной организации «Наука».Игорь Сотский - заместитель директора филиала - технический директор ПАО НПО "Наука":- Важно, что прием ведут именно те специалисты, которые необходимы нашим сотрудникам. Мы очень довольны тем, как организован сам процесс. Передвижные центры здоровья - это большая поддержка для нас и всех жителей Владимирской области. Большое вам спасибо!»Научно-производственная организация "Наука" работает в своей отрасли уже 92 года. Предприятие занимается системами кондиционирования воздуха для всех летательных аппаратов.Юлия Воробьева - специалист по охране труда ПАО НПО "Наука":- Благодаря передвижному центру проходим эти обследования без отрыва от производства, то есть, у каждого свой график, у каждого свое время, не надо отрываться, не надо ждать, не надо очереди и все остальное. Поэтому мы очень рады, что мы проходим все комплексно. Главное - нужных врачей.Главная задача передвижных центров – сохранение здоровья жителей региона. В медицинских комплексах прием ведут наиболее востребованные врачи, проводятся все основные виды УЗИ. Подробности о выездах передвижных центров здоровья вы можете узнать в группе «Милосердие и порядок» в сообществе "ВКонтакте" и на сайте общественной организации.Мария Рябова. Андрей Синягин. "Вести - Владимир"