Смотрите в дайджесте:– Жительница Гусь-Хрустального зарезала сожителя после застолья– Лжеброкер обманул владимирцев на 70 миллионов рублей– Парню из Владимира грозит 4 года колонии

Смотрите в дайджесте:– Жительница Гусь-Хрустального зарезала сожителя после застолья– Лжеброкер обманул владимирцев на 70 миллионов рублей– Парню из Владимира грозит 4 года колонии за ограбление цветочного магазина