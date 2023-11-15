Смотрите в дайджесте:– Жительница Гусь-Хрустального зарезала сожителя после застолья– Лжеброкер обманул владимирцев на 70 миллионов рублей– Парню из Владимира грозит 4 года колонии
<a href="https://33live.ru/novosti/15-11-2023-dajdzhest-kriminal-15112023.html" target="_blank">Дайджест (криминал) 15.11.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– Жительница Гусь-Хрустального зарезала сожителя после застолья– Лжеброкер обманул владимирцев на 70 миллионов рублей– Парню из Владимира грозит 4 года колонии
[url=https://33live.ru/novosti/15-11-2023-dajdzhest-kriminal-15112023.html]Дайджест (криминал) 15.11.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– Жительница Гусь-Хрустального зарезала сожителя после застолья– Лжеброкер обманул владимирцев на 70 миллионов рублей– Парню из Владимира грозит 4 года колонии