Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области за неделю ОРВИ заболели около 8000 человек– В регионе начала работать горячая линия по вопросам качества услуг таксистов– Антон

Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области за неделю ОРВИ заболели около 8000 человек– В регионе начала работать горячая линия по вопросам качества услуг таксистов– Антон Коновалов из Владимира выиграл чемпионат мира по самбо в Ереване