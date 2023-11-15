В составе делегации – министр ЖКХ региона Елена Семенова, замглавы администрации Владимира Глеб Серегин и глава города Ковров Елена Фомина. В мэрии о поездке рассказали коротко.

В составе делегации – министр ЖКХ региона Елена Семенова, замглавы администрации Владимира Глеб Серегин и глава города Ковров Елена Фомина. В мэрии о поездке рассказали коротко. Владимирские чиновники встретились с председателем Брестского горисполкома Сергеем Лободинским, а также обменялись опытом с белорусскими коллегами по поводу благоустройства дворовых территорий и общественных мест. Также делегация познакомилась с работой