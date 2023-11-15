Еще девять владимирских контрактников отправляются в зону СВО Еще одна группа владимирских...

Еще девять владимирских контрактников отправляются в зону СВОЕще одна группа владимирских добровольцев отправляется в зону СВОДевять новоиспечённых контрактников пройдут подготовку в учебных подразделениях Минобороны. Бойцов провожали представители военкомата, Правительства и Законодательного собрания. Напоминаю, что встать в ряды Вооруженных Сил России могут все желающие. Набор на военную службу по контракту идёт на улице Стрелецкая, 55-А и на первой Пионерской, 92. Также можно обратиться в военный комиссариат по месту жительства.Григорий, доброволец:- Во-первых защищать страну, во-вторых помогать матери, в третьих есть всякая соцпомощь. Ну и хочу квартиру приобрести, ну а дальнейшем, если мне там понравится, я еще туда вернусь.