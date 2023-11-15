Готовность 96 процентов: Александр Авдеев оценил ход финальных работ на важнейшем коммунальном...
Готовность 96 процентов: Александр Авдеев оценил ход финальных работ на важнейшем коммунальном объекте в деревне Вяткино Судогодского района
В деревне Вяткино Судогодского района на финишную прямую вышло строительство канализационных очистных сооружений. Ход финальных работ на важнейшем коммунальном объекте оценил губернатор Александр Авдеев.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:
- Смена подрядчика была. Разбирательства по выполненным-невыполненным объёмам. Перезаказ оборудования. Объект сложный, не очень удачный с точки зрения проекта. Вроде бы сейчас новый подрядчик заканчивает основные работы. Теперь необходимо выполнить работу - ту, что за пределами проекта. Насосная станция. Необходимо провести модернизацию.
На сегодняшний день техническая готовность объекта-96 процентов. Впереди-врезка основного коллектора на "головной" канализационно-насосной станции. Параллельно с ней будут идти пуско-наладочные работы и испытание оборудования. Заканчивается и благоустройство территории. То, что проект "достался по наследству"- от недобросовестного подрядчика, нынешнему добавило сложностей. Многое в технической части пришлось поменять. Сегодняшние очистные в Вяткино - это в основном отечественные комплектующие. Запустить очистные планируют в самое ближайшее время, отметил руководитель работ, Андрей Гуреев. Напомним, очистные возвели в рамках госпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры".
Андрей Гуреев, заместитель генерального директора компании-подрядчика, руководитель проекта:
- Технология практически вся собрана, осталось подключить некоторое оборудование, электрическую составляющую сделали, включаемся по оборудованию, готовимся к запуску. Ориентировочно конец ноября-начало декабря будет осуществлён запуск объекта.