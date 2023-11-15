Готовность 96 процентов: Александр Авдеев оценил ход финальных работ на важнейшем коммунальном...

Готовность 96 процентов: Александр Авдеев оценил ход финальных работ на важнейшем коммунальном объекте в деревне Вяткино Судогодского районаВ деревне Вяткино Судогодского района на финишную прямую вышло строительство канализационных очистных сооружений. Ход финальных работ на важнейшем коммунальном объекте оценил губернатор Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Смена подрядчика была. Разбирательства по выполненным-невыполненным объёмам. Перезаказ оборудования. Объект сложный, не очень удачный с точки зрения проекта. Вроде бы сейчас новый подрядчик заканчивает основные работы. Теперь необходимо выполнить работу - ту, что за пределами проекта. Насосная станция. Необходимо провести модернизацию.На сегодняшний день техническая готовность объекта-96 процентов. Впереди-врезка основного коллектора на "головной" канализационно-насосной станции. Параллельно с ней будут идти пуско-наладочные работы и испытание оборудования. Заканчивается и благоустройство территории. То, что проект "достался по наследству"- от недобросовестного подрядчика, нынешнему добавило сложностей. Многое в технической части пришлось поменять. Сегодняшние очистные в Вяткино - это в основном отечественные комплектующие. Запустить очистные планируют в самое ближайшее время, отметил руководитель работ, Андрей Гуреев. Напомним, очистные возвели в рамках госпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры".Андрей Гуреев, заместитель генерального директора компании-подрядчика, руководитель проекта:- Технология практически вся собрана, осталось подключить некоторое оборудование, электрическую составляющую сделали, включаемся по оборудованию, готовимся к запуску. Ориентировочно конец ноября-начало декабря будет осуществлён запуск объекта.