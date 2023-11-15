Итоги общественных слушаний во Владимире: на что направят средства областного бюджета в 2024...

Итоги общественных слушаний во Владимире: на что направят средства областного бюджета в 2024 годуСобственные доходы региона продолжают расти, а уровень дотаций снижаться. В Белом доме прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на 24-ый и плановый период 25го и 26-го годов.Доходная часть бюджета на ближайшую трехлетку в среднем составит 95 миллиардов в год. Налоговые и не налоговые поступления к концу 26го должны увеличатся более чем на 10 процентов, отмечают эксперты. Основная доля расходов в следующем году, традиционно, пойдет на социальную сферу и составит 66 миллиардов рублей. Эти средства направят на лекарственное обеспечение, образование и реформирование сферы ЖКХ. Участники публичных слушаний также рекомендовали органам местного самоуправления в муниципалитетах повысить эффективность использования субсидий и субвенцией из областной казны.Вячеслав Кузин, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Очень серьезная проблема с реализацией, особенно расходов инвестиционного характера и именно в муниципальных образованиях, поскольку основное строительство идет в области именно по муниципальным объектам.