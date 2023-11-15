В областной Общественной палате подняли вопрос о детском здоровье. Повестка круглого стола состояла из анализа проблем и предложений по их решению. Один из ключевых вопросов –

В областной Общественной палате подняли вопрос о детском здоровье. Повестка круглого стола состояла из анализа проблем и предложений по их решению. Один из ключевых вопросов – организация работы медицинских кабинетов в школах, где есть проблемы с положением по нормативам и сложности с лицензированием. Лишь 65% школ области имеют у себя медкабинеты. Инна Гаврилова, зампред комитета